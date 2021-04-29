Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 38.
Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
67. dakikada sağ tarafta topu alan Juanfran'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
75. dakikada ceza sahası dışında topu alan Efkan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü.
87. dakikada ceza sahası dışında Sosa'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu alan Salih'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Harun oyun alanı içine çeldi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan (Efkan dk. 71), Siopis, Salih (Umut dk. 88 ?), Davidson (Tayfur dk. 87 ?), Efecan (Kadzior dk. 80 ?), Mustafa (Bareiro dk. 80 ?)
Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ceyhun, Hasan Hüseyin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Fenerbahçe: Harun, Gökhan ?, Serdar, Attila Szalai, Caner (Novak dk. 90+3 ?), Sosa, Mert Hakan (Gustavo dk. 46), Ozan, Mesut Özil ? (Osayi-Samuel dk. 64), Pelkas (Sinan dk. 80 ?), Valencia (Tisserand dk. 90+3 ?)
Yedekler: Osman, Ferdi, Cisse, Thiam, Samatta
Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu
Kırmızı kart: Gökhan Gönül (dk. 43) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Tzavellas, Berkan, Efkan (Alanyaspor)