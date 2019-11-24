Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Beto'da kaldı.
8. dakikada ceza sahası dışından Bakasetas'ın şutunda köşeye doğru giden topu kaleci Beto uzanarak çeldi.
41. dakikada Efecan'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda Beto gole izin vermedi.
44. dakikada Djalma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Georgios Tzavellas, Steven Cauker, Kaan Kanak, Emmanouil Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Anastasios Bakasetas, Campos, Papiss Demba Cisse
Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Salih Uçan, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa Çağıran, Veysel Karani Ünal, Hamza Özdemir, Yacine Bammou
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Betox, Lamine Gassama, Wallace Reis da Silva, Titi, Berkan, Castro, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Mossoro, Serdar Gürler, Jerome
Yedekler: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Borges, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kaya, Atınç Nukan, Leo, Deniz Kadah, Murat Paluli, Napoleoni
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Emmanouil Siopis, Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Soner (Göztepe)