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Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, DG Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Traore'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Fernando'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


23. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Bakasetas'ın topuk vuruşunu kaleci Samassa iki hamlede kontrol etti.


41. dakikada Alanyaspor atağında Juanfran'ın kale sahasına yaptığı ortada Cisse topukla vuruşunu yaptı ancak top kaleye gitmedi. Sonrasında ise Fernandes'in ortasıyla topla buluşan Bakasetas'a savunma vuruş izni vermedi.


45. dakikada Bakasetas'ın ortasında Welinton topu arka direğe yolladı. Müsait durumda bulunan Fernandes'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan


A. Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Steven Caulker, Manolis Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papiss Cisse, Junior Fernandes, Anastasios Bakasetas


Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Onur Bulut, Djalma Campos, Musa Çağıran, Yacine Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


DG Sivasspor: Mamadou Samassa, Caner Osmanpaşa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi, Abdou Traore, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mustapha Yatabare, Fernando Andrade


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Paul Papp, Ziya Erdal, Armin Djerlek, Volkan Eğri, Isaac Cofie, Arouna Kone, Hugo Vieira


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Fernando (dk. 1) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Bakasetas (Alanyaspor), Uğur Çiftçi (Sivasspor)

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