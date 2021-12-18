Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.
Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından zayıf şutu kalecide kaldı.
18. dakikada Efecan Karaca'nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
19. dakikada Davidson'un kornerden ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Güneş'in müsait pozisyondaki vuruşu kalecide kaldı.
24. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Balotelli'nin penaltı noktası üzerine yaptığı ortada, Stambouli'nin kafası yandan auta gitti.
26. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı çizgisinde topla buluşan Vargas'n vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı üzerinden yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti.
30. dakikada Novais'in ara pasında ceza alanına giren Diedhıou kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi. 1-1
43. dakikada Vargas'ın sol kanattan ceza alanı içine kullandığı köşe vuruşunda Balotelli'nin kafası ağlara gitti. 1-2
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Murat Altan
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Tayfur Bingöl, Umut Güneş,Awaziem, Novais, Fatih Aksoy, Juan Fran, Mevlja, Efecan Karaca,Davidson, Dıedhıou
Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Leroy, Ahmet Ildız, Babacar, Efkan Bekiroğlu, Eduardo, Candeias, Oğuz Aydın
Teknik sorumlu: Bülent Korkmaz
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Stambouli, Kaan Kanak, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargasx, Gökhan İnler, Balotelli
Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Assombalonga, Belhanda, Akıntola, İzzet Çelik, Castro, Tarık Çamdal, Sylvanus, Rassoul
Teknik direktör: Vincenzo Montella
Goller: Vargas (dk. 26), Balotelli (dk. 43) (Adana Demirpor), Diedhıou (dk. 30) (Alanayspor)
Sarı kart: Tayfur Bingöl (Alanyaspor)