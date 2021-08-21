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Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Altay: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, Altay'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Alanyaspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topla ceza alanı ön çizgisinde buluşan Pinares vuruşunda fileleri havalandırdı. 0-3


55. dakikada hızlı gelişen Altay atağında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Kappel ortaya çevirdi, Poko'nun vuruşunda yerden seken topa Bamba uzandı ancak top auta gitti.


63. dakikada ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Thiam'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.


66. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ortasına diğer kanatta Tayfur vurdu, Diedhieu altı pasın içinde dokunarak topu ağlara gönderdi. 1-3


68. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Borja'nın ortasına arka direkte Diedhiou dokundu top kalecide kaldı.


75. dakikada Alanyaspor'da Diedhiou yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


84. dakikada sol çaprazdan kaleye yönelen Rayyan ceza alanı dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-4


87. dakikada Rayyan'ın ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdi, kaleciyi geçen topu Tayfur çizgiden çıkardı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Bahtiyar Birinci


Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Umut Güneş (Davidson dk. 74), Efecan Karaca, Ahmet Ildız, Efkan Bekiroğlu, Diedhiou, Milinovic, Fatih Aksoy, Candeıas (Buluthan Bulut dk. 84 ?), Mevlja, Borja Gonzales


Yedekler: Maradona, Yusuf Karagöz, Eduardo, Novais, Juanfran, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl, Oğuzhan Aydın


Teknik direktör: Çağdaş Atan


Altay: Lis, Bamba (Ahmed Rayyan dk. 80), Poko (Aka dk. 70), Kapel, Cebrail Karayel (Tolga Ünlü dk. 85 ?), Murat Akça, Naderi, İbrahim Öztürk, Pinares (Da Silva dk. 80), Martin Rodriguez (Paixao dk. 70), Thiam


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Erhan Çelenk, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Nurettin Küçükseniz, Mohamed Dayan


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Thiam (dk. 26), Rodriguez (dk. 32), Pinares (dk. 48), Rayyan (dk. 84) (Altay), Diedhiou (dk. 66), Rayyan (dk. 84) (Alanyaspor)


Kırmızı kart: Efecan Karaca (dk. 22), Diedhiou (dk. 75) (Alanyaspor)

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