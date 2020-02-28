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Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor- Beşiktaş mücadelesi öncesi İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerimiz için tribünlerdeki taraftarlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarında bulundu. İki takımın futbolcuları ise sahaya “Milletimizin başı sağ olsun” yazan pankartla çıktı. Daha sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında N'Sakala'nın ara pasıyla hareketlenen Fernandes son çizgiden içeri ortalamak istedi ancak son anda araya giren Vida topu ön direkte karşılayarak tehlikeyi önledi.


12. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topu ileri taşıyan N'Koudou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens, Welinton'dan sıyrılıp sol çaprazdan şutunu attı ancak top az farkla yandan auta gitti.


19. dakikada orta saha kazanılan topla başlayan Alanyaspor atağında Bakasetas dengesiz yakalanan Beşiktaş savunmasının arkasına koşu yapan Efecan'a ara pas attı. Topla buluşan Efecan ilk anda kaleci Karius'tan sıyrılırken vuruşunu yapmakta gecikince Karius topu kontrolüne almayı başardı. Yardımcı hakem pozisyonun sona ermesinin ardından ofsayt bayrağını kaldırdı.


23. dakikada gelişen Beşiktaş kontratağında Alanyasporlu Welinton'dan seken topu kazanan Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat rakibinin açısını daraltan Marafona uzanarak topu uzaklaştırdı.


37. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Efecan aynı çizgide koşu yapan Onur'a topu aktardı. Ceza sahası çaprazında topla buluşan Onur çizgiye kadar ilerleyerek kale önüne gönderdi. Burada yükselen Fernandes'in kafa vuruşu kaleci Karius'un solundan geçerek fileleri havalandırdı. 1-0



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Samet Çavuş


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Onur Bulut, Steven Caulker, Manolis Siopis, Junior Fernandes, Anastasios Bakasetas, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papiss Cisse


Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Baiano, Emircan Altıntaş, Umut Güneş, Salih Uçan, Musa Çağıran, Mustafa Pektemek, Yacine Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Beşiktaş: Loris Karius, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Jeremain Lens, Georges-Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Pedro Rebocho, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng, Necip Uysal, Umut Nayir, Güven Yalçın, Abdoulay Diaby


Gol: Fernandes (dk. 37) (Alanyaspor)


Sarı kart: Manolis Siopis (Alanyaspor)

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