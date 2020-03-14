Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (ilk yarı)

Süper Lig'in 26. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

4. dakikada gelişen Gaziantep atağında Morais'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut direkten döndü, ardından Kayode'ye çarpan top üstten dışarı çıktı.

17. dakikada gelişen Gaziantep atağında Güray'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Kayode kafa vurmak için yükseldi ancak top üstten dışarı çıktı.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas topu ceza sahasındaki Cisse'ye aktardı. Bu futbolcu topu ağlarla buluşturdu ancak VAR'da, pozisyonda ofsayt olmadığı ama öncesinde pası veren Bakasetas'ın topu eliyle kontrol ettiği tespit edildi ve maçın hakemi Karaoğlan tarafından gol geçersiz sayıldı.

41. dakikada Alanyaspor'da Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa Cisse kafayı vurdu, kaleci Günay'dan seken topu Caulker yine kafayla tamamladı ve ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Steven Caulker, Junior Fernandes, Anastasios Bakasetas, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Salih Uçan, Papiss Cisse

Yedekler Cenk Gönen, Juanfran, Kaan Kanak, Welinton Silva, Emircan Altıntaş, Djalma Campos, Musa Çağıran, Umut Güneş, Mustafa Pektemek, Yacine Bammou

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Biyik, Papy Djilobodji Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Junior Morais, Jefferson Nogueira, Alexandru Maxim, Güray Vural, Kenan Özer, Olarenwaju Kayode,

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Pawel Olkowski, Souleymane Diarra, Furkan Soyalp, Raman Chibsah, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Muhammet Demir, Patrick Twumasi

Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica

Gol: Caulker (dk. 41) (A. Alanyaspor)

Sarı kart: Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)