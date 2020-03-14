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Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Güray'ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.


57. dakikada Morais'in sol kanattan yaptığı ortasını uzak direkte Kayode kafasıyla içeri indirdi ama Alanyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.


86. dakikada gelişen Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Muhammet'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.


90. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Emircan'ın vuruşu direk dibinden dışarı çıktı.


90+2. dakikada Gaziantep FK'de Morais'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmasına yardım eden Cisse kafasıyla uzaklaştırdı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut (Emircan Altıntaş dk. 53), Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Steven Caulker, Junior Fernandes (Djalma Campos dk. 72), Anastasios Bakasetas, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Salih Uçan (Yacine Bammou dk. 90+2 ?) Papiss Cisse


Yedekler Cenk Gönen, Juanfran, Kaan Kanak, Welinton Silva, Musa Çağıran, Umut Güneş, Mustafa Pektemek


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Biyik, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Junior Morais, Jefferson Nogueira, Alexandru Maxim ( Patrick Twumasi dk. 76) Güray Vural (Souleymane Diarra dk. 67 ?), Kenan Özer (Muhammet Demir dk. 67), Olarenwaju Kayode,


Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Pawel Olkowski, Furkan Soyalp, Raman Chibsah, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Caulker (dk. 41) (A. Alanyaspor),


Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Junior Morais, Djilobodji (Gaziantep FK)

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