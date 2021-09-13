Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Hamidou Traore'nın ceza yayı üzerinden plase vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.
66. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza alanına giren Diabate'nin vuruşunu kaleci kornere çeldi.
73. dakikada Serginho'nun ceza alanı dışından şutu defansa da çarparak kalecide kaldı.
75. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ceza alanına kestiği ortada Davidson'un kafası üstten auta gitti.
80. dakikada ceza sahası sol çaprazından Serginho'nun ortasında Diabate'nin kafasında ağlara giden topu kaleci son anda kornere çeldi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Nemanja Milunovic, Fatih Aksoy, Juanfran(Tayfur Bingöl dk. 84 ?), Cristian Borja, Umut Güneş (Efkan Bekiroğlu dk. 84 ?), Chidozie Awaziem, Emre Akbaba, Davidson, Famara Diedhiou(Khouma Babacar dk. 75), Daniel Candeias (Wilson Eduardo dk. 55)
Yedekler: Jose Marafona, Ahmed Ildız, Joao Novais, Miha Mevlja, Oğuz Aydın, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Aziz Behich (Emre Taşdemir dk. 86 ?), Douglas (Mamadou Diarra dk. 25), Alexis Perez, Joey Pelupessy (Hamidou Traore dk. 46), Fousseni Diabate, Flavio, Magomed Suleymanov (Umut Nayir dk. 46), Serginho, Souleymane Doukara (Ibrahima Balde dk. 67x )
Yedekler: Okan Kocuk, Arda Kılıç, Hayrullah Bilazer, Erol Can Akdağ, Çekdar Orhan
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Awaziem (dk. 8) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Serginho, Perez, Aziz Behich, Umut Nayir (GZT Giresunspor), Davidson, Serkan, Milunovic (Alanyaspor)