Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 2. hafta maçında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başlarken, iki takım futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankartla çıktı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında, hızla ceza sahasına sokulan Koita'nın ortasında savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.

22. dakikada Efecan rakibinden kazandığı topu Bakasetas'a aktardı. Yunan oyuncu ise savunma arkasına sarkan Cisse'yi gördü fakat yıldız golcünün karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Fatih ayaklarıyla kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Junior Fernandes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Efecan kafasıyla topu Bakasetas'a indirdi. Bakasetas ise gelişine sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

33. dakikada gelişen Kasımpaşa kontratağında hızla ceza sahası önüne gelen Hajradinovic topu içeri koşan Yusuf'a aktardı. Bu oyuncu ise bekletmeden arka direğe gönderdiği pası alan Mame Thiam boş kaleye gönderdi. 1-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bahtiyar Birinci

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Steven Caulker, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Manolis Siopis, Papiss Cisse, Anastasios Bakasetasx, Junior Fernandes

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Taha Yalçıner, Djalma Campos, Hasan Ayaroğlu, Onur Bulut, Musa Çağıran, Salih Uçan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Karim Hafez, Strahil Popov, Jorge Fernandes, Syam Ben Youssef, Yusuf Erdoğan, Abdul Khalili, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Bengali Koita, Mame Thiam

Yedekler: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Onur Ural, Uğurcan Yazğılı, Veysel Sarı, Azad Toptik, Tobias Heintz, İlhan Depe, Özgür Çek, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Anastasios Bakasetas (dk. 29) (Alanyaspor), Mame Thiam (dk. 33) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Welinton Silva (Alanyaspor), Mame Thiam, Abdul Khalili (Kasımpaşa)