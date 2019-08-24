Süper Lig: Alanyaspor: 4 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. hafta maçında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımının 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fernandes atağa destek veren N'Sakala'ya pas attı. N'Sakala ise bekletmeden topu ön direğe gönderdi. Topla buluşan Cisse tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
60. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas ile duvar pası yapan Fernandes ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 3-1
68. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan topla birlikte Kasımpaşa ceza sahasına yöneldi ancak savunma son anda araya girdi ve tehlikeyi engelledi.
89. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Efecan, meşin yuvarlağı yanında bulunan Yacine Bammou'ya aktardı. Yacine dönerek ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda ağları sarstı. 4-1
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bahtiyar Birinci
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Steven Caulker, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Manolis Siopis, Papiss Cisse (Yacine Bamou dk. 86) Anastasios Bakasetas (Salih Uçan dk. 77), Junior Fernandes (Djalma Campos dk. 71)
Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Taha Yalçıner, Hasan Ayaroğlu, Onur Bulut, Musa Çağıran
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Karim Hafez, Strahil Popov, Jorge Fernandes, Syam Ben Youssef, Yusuf Erdoğan (İlhan Depe dk. 60), Abdul Khalili, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic (Veysel Sarı dk. 62), Bengali Koita, Mame Thiam (Mustafa Pektemek dk. 71 ?)
Yedekler: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Onur Ural, Uğurcan Yazğılı, Azad Toptik, Tobias Heintz, , Özgür Çek,
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Anastasios Bakasetas (dk. 29), Cisse (dk. 54), Fernandes (dk. 60), Yacine Bammou (dk. 89) (Alanyaspor), Mame Thiam (dk. 33) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Welinton Silva, Efecan Karaca (Alanyaspor), Mame Thiam, Abdul Khalili, Karim Hafez, Mustafa Pektemek (Kasımpaşa)