Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-3 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Emre Akbaba sol kanattan ortayı yaptı, kale sahasında Awaziem kafayı vurdu top üstten auta gitti.
55. dakikada Umut Güneş'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2
71. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.
77. dakikada Diedhiou'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-2
78. dakikada Davidson'un vuruşunda top ağlarla buluştu. 6-2
87. dakikada Mustafa Pektemek kale sahası içinden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 6-3
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler:Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awazıem, Milinovic, Borja, Fatih Aksoy (Novais dk. 84), Umut Güneş, Efecan Karaca, Davidson (Efkan Bekiroğlu dk. 81), Emre Akbaba, Diedheou (Candeias dk. 81)
Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy, Ahmet Ildız, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsıos, Hosseini, Carole (Mane dk. 61), Yasir Subaşı, Attamah (Mustafa Pektemek dk. 61), Emrah Başsan (kemen dk. 85 ?), İbrahim Akdağ (Campanharo dk. 85 ?), Thiam, Gavranovic
Yedekler: Bilal Bayazıt, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, İlhan Parlak, Ramazan Civelek
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Onur Bulut (dk. 8), Gavranovıc (dk. 14), Mustafa Pektemek (dk. 87) (Kayserispor), Efecan Karaca (dk. 13), Hosseini (dk. 21 kk), Davidson (dk. 44 ve 78), Umut Güneş (dk. 55), Diedhiou (dk. 77) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Awaziem, Umut Güneş (Alanyaspor), Yasir Subaşı, İbrahim Akdağ, Campanharo (Kayserispor)