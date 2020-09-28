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Süper Lig: Antalyaspor: 0- Denizlispor:0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. hafta kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Frediy'in kafasını kaleci son anda kornere çeldi.


29. dakikada Recep Niyaz'ın rakip yarı alanın ortasındaki sert şutunu kaleci kontrol etti.


34. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Bünyamin kontrol edip, Amilton'a bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci kurtardı.



Stat: Antalya


Hakemler: Halis Özkahya, Özgür Ertem, Hüsnü Emre Çelimli


Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Amilton, Fredy, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Mukairu, Jahovic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Sidney, Podolski, Orgill, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Denizlispor: Pantilimon, Bergdich, Mustafa Yumlu, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Lopes, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega


Yedekler: Cenk Gönen, Subotic, Bakalorz, Mesanovic, Asım Aksungur, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Muhammed Eren Kıryolcu


Teknik Direktör: Robert Prosinecki

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