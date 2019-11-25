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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12’inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı ağırlıyor.

Süper Lig'in 12'inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Amilton'un sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti.


10. dakikada ceza sahası dışından Güray Vural'ın sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.


23. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton'un sert şutu az farkla üstten auta çıktı.


28. dakikada Furkan Soyalp'ın pasında ceza alanı solunda topla buluşan Güray Vural'ın ortasında Twumasi topu kontrol etti. Twumasi'nin sert şutu savunmada Bahadır Öztürk'e çarptıktan sonra üst direkten sonra kornere çıktı.


30. dakikada ceza alanı içine topla giren Mukaıru'nun sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.


37. dakikada kullanılan korner atışında Antalyaspor defansı topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası içinde Twumasi'nin pasında topla buluşan Djilobodji'nin şutu ağlara gitti. 0-1



Stat: Antalya


Hakemler: Hüseyin Göçek, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral


Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Tarık Çamdal, Bahadır Öztürk, Celustka, Charles, Hakan Özmert, Chahechouhe, Ufuk Akyol, Amilton (Gustava Blanco dk. 40 ?), Mukairu


Yedekler: Boffin, Diego, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Fredy, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Cissokho


Teknik direktör: Stjepan Tomas


Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji,Kana -Bıyık, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp, Kayode, Twumasi


Yedekler:Lontıgkın, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Pawlowski,Chıbsah, Olkowski, Hasan Yurtseven,Ali Taş


Teknik direktör: Marius Sumudica


Gol: Djilobodji (dk. 37) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Jefferson, Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Charles (Antalyaspor)

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