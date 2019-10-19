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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 6 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ne 6-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.


57. dakikada Sessegnon'un pasında topla ilerleyen Stancu'nun ceza sahası içinden aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 0-6


90. dakikada Polamat'ın pasında penaltı noktası üzerinde Sio'nun vuruşunu kaleci çıkardı.



Stat: Antalya


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego Angelo, Bahadır, Çelustka, Charles, Ufuk Akyol (Serdar Özkan dk. 29), Hakan Özmert, Chahechouhe (Mukairu dk. 67), Amilton, Dala (Eren Albayrak dk. 46)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Chico, Harun Alpsoy


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem Özgenç, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Vedat Özdemir (Jens dk. 62), Ayite, Candeias (Sefa Yılmaz dk. 74), Sessegnon, Stancu (Rahmetullah Berişbek dk. 72), Sio


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Nadir Çiftçi, Rahmi Can Karadaş, Soner Dikmen, Arda Kızıldağ, Diallo


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Gol: Candeias (dk.1, 12 ve 37) Sio (dk.12 ve 42), Stancu (dk. 57) (Gençlerbirliği)


Kırmızı kart: Bahadır Öztürk (dk. 23) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Hakan Özmert, Ferhat Kaplan (Antalyaspor), Flavio, Candeias (Gençlerbirliği)

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