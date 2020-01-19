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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Göztepe: 3 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası sağ çaprazından Halil Akbunar'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


11. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Doğukan'ın sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.


16. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol çaprazdan ortasına altı pas içerisinde topa dokunan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


36. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yerden pasında ceza ahası içinde Serdar Gürler'in şutu kaleci Boffin'den sekti. Topu tekrar önünde bulan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2


45+3. dakikada Napoleoni'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3



Stat: Antalya


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Özgür Ertem


Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan Özmert, Charles, Amilton, Chahechouhe, Doğukan Sinik, Leschuk


Yedekler: Ferhat, Eren Albayrak, Mukairu, Ribeiro, Yekta, Ufuk Akyol, Harun, Veysel, Mikail, Bünyamin


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Göztepe: Beto, Murat Paluli, Schwechlen, Borges, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Andre Castro, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome


Yedekler: Mehmet, Eren, Costa, Kerem, Ege, Gassama, Tripic, Yalçın, Batuhan, Deniz Kadah


Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan


Goller: Halil Akbunar (dk. 16), Serdar Gürler (dk. 36), Soner Aydoğdu (dk. 45+3) (Göztepe)


Sarı kartlar: Doğukan, Diego, Hakan Özmert (Antalyaspor)

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