Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Göztepe: 3 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası sağ çaprazından Halil Akbunar'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
11. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Doğukan'ın sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.
16. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol çaprazdan ortasına altı pas içerisinde topa dokunan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
36. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yerden pasında ceza ahası içinde Serdar Gürler'in şutu kaleci Boffin'den sekti. Topu tekrar önünde bulan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
45+3. dakikada Napoleoni'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
Stat: Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Özgür Ertem
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan Özmert, Charles, Amilton, Chahechouhe, Doğukan Sinik, Leschuk
Yedekler: Ferhat, Eren Albayrak, Mukairu, Ribeiro, Yekta, Ufuk Akyol, Harun, Veysel, Mikail, Bünyamin
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Schwechlen, Borges, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Andre Castro, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome
Yedekler: Mehmet, Eren, Costa, Kerem, Ege, Gassama, Tripic, Yalçın, Batuhan, Deniz Kadah
Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan
Goller: Halil Akbunar (dk. 16), Serdar Gürler (dk. 36), Soner Aydoğdu (dk. 45+3) (Göztepe)
Sarı kartlar: Doğukan, Diego, Hakan Özmert (Antalyaspor)