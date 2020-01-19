Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi ağırladı. Mücadele, konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada paslarla rakip sahaya gelen Antalyaspor'da Ribeiro'nun ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

52. dakikada Amilton'un ortasında defanstan seken topu önünde bulan Ribeiro, penaltı noktası yakınından gelişine vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

58. dakikada Amilton'un ortasında arka direkte bomboş kalan Doğukan'ın yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Beto son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

79. dakikada Serdar Gürler'in defansın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Jerome hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

85. dakikada gelişen Göztepe atağında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Jerome, Kudryashov'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Karara ofsayt gerekçesiyle hakeme itiraz eden Diego, ikinci sarı kartla oyun dışına gönderildi. Aynı dakika içerisinde Tamer Tuna'nın yardımcısı Tahsin Tam da hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Penaltı kararı yan hakemin ofsayt ikazıyla iptal edildi.

Stat: Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Özgür Ertem

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan Özmert (Ribeiro dk. 46), Charles, Amilton, Chahechouhe (Bünyamin dk. 46), Doğukan Sinik (Harun dk. 75 ?), Leschuk

Yedekler: Ferhat, Eren Albayrak, Mukairu, Yekta, Ufuk Akyol, Veysel, Mikail

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Schwechlen, Borges, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Yalçın dk. 66), Andre Castro, Halil Akbunar (Tripic dk. 90 ?), Napoleoni (Deniz Kadah dk. 90+4 ?), Serdar Gürler, Jerome

Yedekler: Mehmet, Eren, Costa, Kerem, Ege, Gassama, Batuhan

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Goller: Halil Akbunar (dk. 16), Serdar Gürler (dk. 36), Soner Aydoğdu (dk. 45+3) (Göztepe)

Kırmızı kartlar: Diego (dk. 85), Tahsin Tam (Yardımcı Antrenör) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Doğukan, Hakan Özmert (Antalyaspor), Soner Aydoğdu, Yalçın (Göztepe)