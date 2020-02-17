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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar(ilk yarı)


3. dakikada Celustka'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş'ün sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.


21. dakikada Ndongala'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İlhan Depe'nin vuruşunu kaleci kornere çeldi.


22. dakikada Fredy'nin pasında defansın arkasına sarkan Sinan Gümüş'ün ceza sahası çaprazından şutunu kaleci kornere çıkardı.


25. dakikada Jahovic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutu defansın araya girmesiyle kornere gitti.



Stat: Antalya Stadyumu


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Chico, Kudrıashov, N'dinga, Ufuk Akyol, Amilton, Fredy, Sinan Gümüş, Jahovic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Charles, Gustavo Blanco, Podolski, Mukaıru, Harun Alpsoy, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, İlhan Depe, Tırpan, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Ndongala, Thiam


Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Gohou, Fernandes, Anıl Koç


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Sarı kartlar: Thiam,Tırpan (Kasımpaşa), Jahovic (Antalyaspor)

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