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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20’inci haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor’u ağırlıyor.

Süper Lig'in 20'inci haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar(ilk yarı)


7. dakikada Fredy'nin uzun topunda defansın arkasına sarkan Sinan Gümüş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sinan'dan önce topu son anda yumruklayan Serkan Kırıntılı tehlikeyi önledi.


13. dakikada Miya'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic sert vurdu ancak kaleci kaleci Boffin topu güçlükle kornere gönderdi.


22. dakikada Fredy'nin ortasında arka direkte topla buluşan Sinan Gümüş kale önüne çevirdi. Kale sahası önünde yaşanan tehlikede Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.


26. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Anicic kafayı vurdu. Kaleci Boffin'i geçen topu çizgi üzerinde Bünyamin uzaklaştırarak gole engel oldu.



Stat: Antalya


Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman Özay


Antalyaspor: Boffın, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Celutska, Kudriashov, Chico, Sinan Gümüş, Yekta, Mukairu, Fredy, Blanco


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Charles, Podolski, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Amilton, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Shengelia, Volkan Fındıklı, Milosevic, Jonsson, Miya, Thuram


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Ali Turan, Bajic, Uğur Demirok, Huertas, Hadziahmetovic, Alper Uludağ, Mak, Skubic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman

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