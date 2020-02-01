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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


48. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında topla buluşan Chico'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kontrol etti.


73. dakikada Guilherme'nin köşe vuruşunda Volkan Fındıklı'nın kafası üstten auta gitti.


90+2. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.



Stat: Antalya


Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman Özay


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Celutska, Kudriashov, Chico, Sinan Gümüş (Doğukan Sinik dk. 79), Yekta (Charles dk. 6), Mukairu, Fredy, Blanco (Amilton dk. 64)


Yedekler: Ferhat Kaplan,Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Podolski, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Hakan Özmert


Teknik direktör: Tamer Tuna


Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Shengelia (Hurtado dk. 74), Volkan Fındıklı, Milosevic, Jonsson, Miya (Mak dk. 55), Thuram (Bajic dk. 85 ?)


Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Ali Turan, Uğur Demirok, Hadziahmetovic, Alper Uludağ, Skubic


Teknik direktör: Aykut Kocaman


Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Charles (Antalyaspor)

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