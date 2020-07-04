Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 30.
Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Crivelli'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan Kahveci'nin sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.
55. dakikada Clich'yin sol kanattan getirdiği topu Demba Ba ile buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutu üstten auta gitti.
60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta penaltı noktası üzerine kestiği ortada Crivelli'nin kafası az farkla üstten dışarı çıktı.
71. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı ile girdiği hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Demba Ba, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
90+2. dakikada Gökhan İnler'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topu alan Crivelli müsait pozisyonda golü atamadı.
90+6. dakikada Crivelli sol kanattan ceza sahası içine girer girmez pasını Elia'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Gülüm (Celutska dk. 57), Kudriashov, Ufuk Akyol,Fredy (Chico dk. 46), Amilton, Podolski (Gustavo Leschuk dk. 72), Sinan Gümüş, Jahovic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Mukairu, Yekta Kurtuluş, Nazım Sangare, Ndinga
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Epureanu, Skrtel, Çaicara, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Elia dk. 90), Guldbrandsen (Robinho dk. 59), Berkay Özcan (Gökhan İnler dk. 80 ?), Crivelli, Demba Ba (Ponck dk.90 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur Uçar, Emre Kaplan
Teknik direktör: Okan Buruk
Goller: Demba Ba (dk. 71), Elia (dk. 90+6) (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Epureanu, Skrtel (Medipol Başakşehir), Jahovic (Antalyaspor)