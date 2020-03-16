İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Hakan Özmert'in ceza yayı dışından sert şutu yan kale direğine çarparak auta çıktı.


12. dakikada Kudrıashov'un sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Podolski, kaleye göndermek istedi. Podolski, defans oyuncusu Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonucu iptal etti.


20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in şutu defans oyuncusuna da çarparak az farkla üstten kornere gitti.


24. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.


29. dakikada Kudrıashov'un ara pasında altı pas içinde topla buluşan Sinan'ın sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.



Stat: Antalya


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celustka, Kudriashov, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Chico, N'dınga, Bünyamin Balcı


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Marcelo Goiano, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Yatabare


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Kone, Cofıe, Papp,Erdoğan Yeşilyurt, Armın Derlek, Demıngues De Souza, Barış Yardımcı


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.