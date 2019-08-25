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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı misafir ekip Yukatel Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Hakan Özmert'in kendi sahasından gönderdiği uzun topta, rakip defansın arkasına sarkan Amilton, topu ceza sahasında göğsüyle kontrol edip bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.


21. dakikada yine Hakan Özmert'in defansın arkasına yolladığı topu göğsüyle yumuşatan Amilton, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta yolladı. Bu sırada yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.


33. dakikada Antalyaspor ceza sahasına yakın bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Diego'nun sert şutunda, kaleci Stachowiak topu zorlukla kornere çeldi.


37. dakikada ceza alanı sol çaprazdan şutunu çeken İsmail Aissati'nin vuruşuna Bahadır Öztürk ayak koymak isterken topu kendi ağlarına yolladı. 0-1


42. dakikada ceza sahası sol çaprazından sert şut çeken İsmail Aissati'nin şutunu, kaleci Boffin kornere gönderdi.



Stat: Antalya


Hakemler: Volkan Bayarslan, Asım Yusuf Öz, Yasin Kol


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka XX, Diego Angelo, Bahadır Öztürk, Charles, Serdar Özkan, Amilton, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Mukairu


Yedekler: Ferhat Kaplan, Tarım Çamdal, Atıf Chahechouhe, Bünyamin Balcı, Salih Dursun, Harun Alpsoy, Chico, Fredy, Harun Kavaklıdere, Gelson


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Tiago Lopez, Oğuz Yılmaz, Sapunuru, Bergdich, Zeki Yavru, Murowski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega


Yedekler: Tolgahan Acar, Keremcan Akyüz, Olcay Şahan, Burak Çalık, Estupinan, Mehmet Akyüz, Sedat Şahintürk, Sacko, Mbamba, Mustafa Yumlu


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Gol: Bahadır Öztürk (dk. 37 k.k) (Denizlispor)


Sarı Kart: Zeki Yavru (Denizlispor)

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