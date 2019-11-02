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Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada orta alandan defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Mukairu'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-2


61. dakikada Amilton'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ufuk Akyol'un şutu auta çıktı.


70. dakikada Ferhat Kaplan'ın kısa düşen pasını önünde bulan Adem Ljajic'in uzak bir mesafeden şutu kaleyi bulmadı.


86. dakikada Ribeiro'nun pasında altı pas içinde topla buluşan Serdar Özkan'ın şutu kaleci Karius'ta kaldı.



Stat: Antalya


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy


Antalyaspor: Ferhat, Nazım Sangare, Diego, Chico (Serdar Özkan dk. 23) Bahadır, Eren Albayrak, Charles, Ufuk Akyol (Ribeiro dk. 82 ?), Chahechouhe (Amilton dk. 46), Mukaiuru, Gustavo Blanco


Yedekler: Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Celutska


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens (Burak Yılmaz dk. 58), Diaby, Ljajic (Oğuzhan Özyakup dk. 76), Umut Nayir (Güven Yalçın dk. 87 ?)


Yedekler: Utku Yuvakuran, Roco, Boyd, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Vida (dk.9), Diaby (dk. 12) (Beşiktaş), Mukaıru (dk. 52) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Bahadır, Leschuk, Mukairu (Antalyaspor), Umut Nayir, Rebocho (Beşiktaş)

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