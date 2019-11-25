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Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12’inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 12'inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top Tarık Çamdal'ın önünde kaldı. Tarık Çamdal'ın gelişine şutu üstten auta çıktı.


73. dakikada Serdar Özkan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Chahechouhe'nin şutu yandan auta gitti.


83. dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan ceza alanı arka direğine ortasında Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1


90. dakikada Serdar Özkan'ın soldan kullandığı korner atışında Blanci topu, topuğuyla arka kale direği dibine aşırdı. Charles'in gelişine vuruşu yan kale direğine çarpıp auta çıktı.



Stat: Antalya


Hakemler: Hüseyin Göçek, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral


Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Tarık Çamdal (Doğukan Sinik dk. 82 ?), Bahadır Öztürk (Serdar Özkan dk. 70), Celustka, Charles, Hakan Özmert, Chahechouhe, Ufuk Akyol, Amilton (Gustava Blanco dk. 40), Mukairu


Yedekler: Boffin, Diego, Salih Dursun, Fredy, Harun Alpsoy, Cissokho


Teknik direktör: Stjepan Tomas


Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp (Pawlowski dk. 77), Kayode (Kenan Özer dk. 87 ?), Twumasi (Chibsah dk.74)


Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Taş


Teknik direktör: Marius Sumudica


Goller: Djilobodji (dk. 37) (Gaziantep FK), Sangare (dk. 83) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Jefferson, Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Charles, Mukaıru (Antalyaspor)

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