İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Antalyaspor 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında FT Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Ekuba'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şut Ersan Gülüm'ün eline çarptı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.


12. dakikada penaltıda topun başına geçen Ekuban'ın sağ tarafa yerden vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.


25. dakikada çalımlarla ilerleyen Fredy'nin sağ kanattan ortasına, ceza sahası içinde arka direkte iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 1-0


33. dakikada Hızlı gelişen Trabzonspor atağında çalımlarla ilerleyen Abdulkadir Ömür'ü faulle durduran Ersan Gülüm, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı bırakıldı.



Stat: Antalya


Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Orgill (Erhan Albayrak dk. 37)


Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Mevlüthan Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adis Jahovic


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hosseini, Edgar, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Kamil Ahmet, Peraira, Faruk Can Genç, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Flavio, Benik Afobe


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Amilton (dk.25 ) (Antalyaspor)


Kırmızı kart: Ersan Gülüm (dk. 33) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Fredy (Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.