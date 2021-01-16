Süper Lig: Antalyaspor 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.
Süper Lig'in 19. haftasında FT Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Ekuba'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şut Ersan Gülüm'ün eline çarptı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
12. dakikada penaltıda topun başına geçen Ekuban'ın sağ tarafa yerden vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.
25. dakikada çalımlarla ilerleyen Fredy'nin sağ kanattan ortasına, ceza sahası içinde arka direkte iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 1-0
33. dakikada Hızlı gelişen Trabzonspor atağında çalımlarla ilerleyen Abdulkadir Ömür'ü faulle durduran Ersan Gülüm, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı bırakıldı.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Orgill (Erhan Albayrak dk. 37)
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Mevlüthan Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hosseini, Edgar, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Kamil Ahmet, Peraira, Faruk Can Genç, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Flavio, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Amilton (dk.25 ) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Ersan Gülüm (dk. 33) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Fredy (Antalyaspor)