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Süper Lig: Antalyaspor 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında FT Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sert şutu Antalyasporlu defans oyuncusu Naldo'ya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.


63. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.


67. dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğini yanından az farkla auta gitti.


90+6. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında ceza sahası içinde Afobe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Antalya


Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy (Adis Jahovic dk. 83 ?), Amilton (Doğukan Sinik dk. 70), Orgill (Erhan Albayrak dk. 37)


Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Sidney Sam, Mevlüthan Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Peraira dk. 64), Hosseini, Edgar, Marlon, Baker (Benik Afobe dk. 70), Abdulkadir Parmak (Yusuf Sarı dk. 70) Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Kamil Ahmet, Faruk Can Genç, Safa Kınalı, Flavio


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Amilton (dk. 25 ) (Antalyaspor) Benik Afobe (dk. 90+6) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Ersan Gülüm (dk. 33) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Fredy, Hakan Özmert, Boffin (Antalyaspor), Peraira (Trabzonspor)

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