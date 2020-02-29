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Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Podolski'nin sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı topu arka direkte Amilton kafayla ağlara gönderdi. 1-1


57. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Podolski'nin ceza sahası içine yerden verdiği pası Hakan Özmert gelişini düzün bir vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1


70. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza sahası dışında topla bulunan Zajc'ın şutu yandan auta gitti.


90+6. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında Zajc'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2


90+6. dakikada Hakan Özmert, hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


Maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazlarına devam eden Antalyaspor yardımcı antrenörü Şakir Özkayımoğlu kırmızı kart gördü.



Stat: Antalya


Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Candaş Elbil


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celutska, Veysel Sarı, Kudrıashov, N‘dınga (Charles dk. 63), Podolski (Chico dk. 87 ?), Hakan Özmert, Fredy, Amilton (Mukaıru dk. 77), Jahovic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gostavo Leschuk, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy


Teknik direktör: Tamer Tuna


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar (Zajc dk. 66), Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım (Ferdi Kadıoğlu dk. 85), Jailson, Gustavo, Ozan Tufan (Mevlüt Erdinç dk. 89 ?), Mehmet Ekici, Kruse, Muriç


Yedekler: Harun Tekin, Erten Ersu, Tolgay Ali Arslan, Tolga Ciğerci, Seyed Allahyar,Zajc, Murat Sağlam


Teknik sorumlu: Recep Karatepe


Goller: Vedat Muriç (dk. 35), Zajc (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Amilton (dk. 52), Hakan Özmert (dk. 57) (Antalyaspor)


Kırmızı kart: Hakan Özmert (dk. 90+6) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Gustavo (Fenerbahçe), Podolski, Jahovic, Hakan Özmert, Fredy, Celutska (Maç sonrası) (Antalyaspor)

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