Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 24.
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Podolski'nin sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı topu arka direkte Amilton kafayla ağlara gönderdi. 1-1
57. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Podolski'nin ceza sahası içine yerden verdiği pası Hakan Özmert gelişini düzün bir vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1
70. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza sahası dışında topla bulunan Zajc'ın şutu yandan auta gitti.
90+6. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında Zajc'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2
90+6. dakikada Hakan Özmert, hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazlarına devam eden Antalyaspor yardımcı antrenörü Şakir Özkayımoğlu kırmızı kart gördü.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celutska, Veysel Sarı, Kudrıashov, N‘dınga (Charles dk. 63), Podolski (Chico dk. 87 ?), Hakan Özmert, Fredy, Amilton (Mukaıru dk. 77), Jahovic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gostavo Leschuk, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy
Teknik direktör: Tamer Tuna
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar (Zajc dk. 66), Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım (Ferdi Kadıoğlu dk. 85), Jailson, Gustavo, Ozan Tufan (Mevlüt Erdinç dk. 89 ?), Mehmet Ekici, Kruse, Muriç
Yedekler: Harun Tekin, Erten Ersu, Tolgay Ali Arslan, Tolga Ciğerci, Seyed Allahyar,Zajc, Murat Sağlam
Teknik sorumlu: Recep Karatepe
Goller: Vedat Muriç (dk. 35), Zajc (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Amilton (dk. 52), Hakan Özmert (dk. 57) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Hakan Özmert (dk. 90+6) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Gustavo (Fenerbahçe), Podolski, Jahovic, Hakan Özmert, Fredy, Celutska (Maç sonrası) (Antalyaspor)