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Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Kitsiou'nun pasında kaleci Ferhat ile karşı karşıya kalan Canteros'un ceza alanı içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-1


67. dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta Canteros'un sert vuruşu az farkla üstten auta gitti.


79. dakikada Doğukan Sinik'in uzaktan sert şutu az farkla auta çıktı.


80. dakikada Hakan Özmert'in, altı pas içine kestiği ortaya arka direkte Leschuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1


90+4. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kıtsıou'nun sert şutu ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Antalya


Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Aleks Taşçıoğlu


Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Serdar Özkan (Mukaıru dk. 66), Hakan Özmert (Salih Dursun dk. 86 ?), Chico, Amilton, Chahechouhe (Doğukan Sinik dk. 57), Leschuk


Yedekler: Boffin, Charles, Gelson Dala, Rıberıo,Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Alihan Kubalas (Alper Önal dk. 82), Pinto, Kitsiou, Sedat Ağçay (Aydın Karabulut dk. 86 ?), Faty (Moke dk. 73), Canteros, İlhan Parlak


Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Mehmet Sak, Scarıone, Ender Aygören, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Berke Gürbüz


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Chico (dk. 22), Leschuk (dk. 80) (Antalyaspor), Canteros (dk. 56), Kıtısou (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Amilton, Doğukan Sinik (Antalyaspor), Canteros, Kulusic, Alper Önal (MKE Ankaragücü)

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