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Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.


52. dakikada Fredy'in sol çaprazdan altı pas içine yerden ortasında Jahovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


59. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş'ün sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı. Dönen topu iyi takip eden Sina Gümüş, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR hakeminin uyarısıyla geri verildi. 2-0


62. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutu ağlarla buluştu. 3-0


66. dakikada Hakan Özmert'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.


74. dakikada ceza sahası dışından Aytaç Kara'nın serbest vuruşu kalecinin solundan kale üst direği çatalından ağlara gitti. 3-1



Stat: Antalya


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal


Antalyaspor: Boffın, Bünyamin Balcı, Celustka, Chico, Kudriashov, N'dinga, Ufuk Akyol(Hakan Özmert dk. 46), Amilton (Podolski dk. 72), Fredy, Sinan Gümüş (Doğukan Sinik dk. 79), Jahovic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Charles, Gustavo Blanco, Mukaıru, Harun Alpsoy


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj,Merıah, Brecka,Hadadi, İlhan Depe (Gohou dk. 58), Tırpan (Doğucan Haspolat dk. 80), Tarkan Serbest (Yusuf Erdoğan dk. 59), Aytaç Kara, Ndongala, Thiam


Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Fernandes, Anıl Koç


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Jahovic (dk. 53), Sinan Gümüş (dk. 59 ve 62) (Antalyaspor), Aytaç Kara (dk. 74) (Kasımpaşa)


Sarı Kartlar: Thiam, Tırpan, Ndongala (Kasımpaşa), Jahovic, Sinan Gümüş, Celustka, Doğukan Sinik (Antalyaspor)

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