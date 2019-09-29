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Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada sağ kanattan Amilton'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Nazım Sangare'nin sert vuruşunda kaleci Farnolle'yi geçemedi.


59. dakikada Gustavo Blanco pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hakan Özmert'in şutunda kaleci topu kornere çeldi.


61. dakikada defansı az kişiyle yakalayan Antalyaspor'da ceza sahası yayına kadar topu süren Ufuk Akyol'un şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-0


85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fofana'nın şutuaz farkla auta gitti.


87. dakikada maçın hakemi Bahattin Şimşek, Mukairu'yu ceza sahası dışında düşüren Mustafa Akbaş'a önce sarı kart gösterdi. Ardından VAR'a giden maçın hakemi, pozisyonda son adam olarak değerlendirdiği Mustafa Akbaş'a direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.


90. dakikada Hakan Özmert'in ceza yayının üzerinden kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağından filelere gitti. 3-0



Stat: Antalya


Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego Angelo, Bahadır, Çelustka, Charles, Ufuk Akyol (Luis Francisco Grando dk. 74), Hakan Özmert, Chahechouhe, Amilton (Mukairu dk. 82 ?), Gustavo Blanco (Jacinto Muondo Dala dk. 69)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Eren Albayrak, Riberio, Tarık Çamdal, Serdar Özkan, Harun Alpsoy


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç (Erkan Kaş dk. 62), Acquah, Chaaleli (Murat Yıldırım dk. 62), Guilherme, Donald (Eren Tozlu dk. 69), Fofana, Jahovic


Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmed Ildız, Teenage Lingani Hadebe, Özer Özdemir, Rahman Buğra Çağıran


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 38), Ufuk Akyol (dk. 61), Hakan Özmert (dk. 90) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Ufuk Akyol, Charles (Antalyaspor), Sakıp Aytaç, Erkan Kaş (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı kart: Mustafa Akbaş (dk. 87) (Yeni Malatyaspor)

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