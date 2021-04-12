Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34.
Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından topu getiren Juanfran içerideki Bareiro'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kalecide kaldı.
20. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından savunmanın arkasına sızarak topu kapan Babacar, çizgiye kadar sürdü. Uzaktan şansını deneyen Babacar'ın vuruşunda top kalecide kaldı.
27. dakikada gelişen Denizlispor atağında Sacko'nun ortasında ceza alanı solundaki Sakıb'ı geçen top Bakalorz'un önüne düştü. Bakalorz'un vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
31. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Babacar topu ceza alanı içindeki Berkan'a aktardı. Berkan'ın uzaktan sert şutunda kaleci Abdulkadir'de kaldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Babacar, Efkan, Davidson, Bareiro
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Damian Kadzior, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Mustafa Pektemek
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Oğuz Yılmaz, Fabiano Leismann, Mix Diskerud, Marvin Bakalorz, Kubilay Aktaş, Veton Tusha Hadi Sacko Özer Özdemir
Yedekler: Ali Eren Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Angelo Sagal, Hasan Ayaroğlu, Mattheiu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Muris Mesanovic
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Bakalorz (dk. 27) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Bareiro (Alanyaspor), Kubilay Aktaş (Denizlispor)