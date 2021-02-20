Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26.
Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Caulker'dan topu çalan Mustafa Muhammed'in ceza sahasına sol çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
12. dakikada Mustafa Muhammed'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
17. dakikada Berkan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşa Salih'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Yedlin'in uzun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın, içeriye girerek yaptığı vuruşta top Tayfur'dan döndü. Dönen topu yeniden kontrol eden Emre'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
28. dakikada Efecan'ın sağ çaprazdan ortaladığı topa ön direkte Babacar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'nın müdahalesiyle kale önünde kaldı. Luyindama önünde bulduğu topu topukla uzaklaştırdı.
45+4. dakikada sol taraftan Emre Kılınç'ın ortasında kale önünde Mustafa Muhammed topla buluştu. Yaşanan karambolde ön direğin önünde Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak Aytemiz Alanyaspor savunmasına çarparak kornere gitti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Umut Güneş, Babacar
Yedekler: Serkan, Juanfran, Fatih Aksoy, Kadzior, Hasan Hüseyin Acar, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek, Bareiro
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Arda, Gedson, Emre Kılınç, Onyekuru, Mustafa Muhammed
Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Linnes, Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Babel, Donk, Taylan, Belhanda
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Emre Kılınç (dk. 18) (Galatasaray)
Sarı kart: Babacar (Aytemiz Alanyaspor)