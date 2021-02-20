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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Berkan'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Tayfur'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.


83. dakikada sağ taraftan Efecan'ın sağdan içeri çevirdiği topa ön direkte Umut'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


87. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.


89. dakikada sağ taraftan Tayfur'un son çizgiye inerek ortaladığı topa arka direkte Caulker'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.


90+2. dakikada Kadzior'un soldan ortasında arka direkte Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunu kaleci Muslera ayağıyla oyun alanına çeldi.


90+4. dakikada Tzavellas'ın uzun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Kadzior'un bekletmeden çektiği şutta meşin yuvarlağın sahibi kaleci Muslera oldu.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan (Mustafa Pektemek dk. 89 ?), Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Umut Güneş (Kadzior dk. 84 ?), Babacar


Yedekler: Serkan, Juanfran, Fatih Aksoy, Hasan Hüseyin Acar, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efkan Bekiroğlu, Bareiro


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Donk dk. 89 ?), Etebo, Arda (Kerem Aktürkoğlu dk. 79), Gedson (Linnes dk. 82 ?), Emre Kılınç (Taylan Antalyalı dk. 79), Onyekuru (Babel dk. 89 ?), Mustafa Muhammed


Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Emre Akbaba, Belhanda


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Emre Kılınç (dk. 18) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Babacar, Salih Uçan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

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