Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22.
Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ara pasında Cisse ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleciden dönen topu tekrar kaleye gönderen Cisse'nin şutu az farkla auta gitti.
54. dakikada gelişen Candeias'ın pasında topla buluşan Sio gelişine vurdu. Kaleci Marafona'dan dönen topa tekrar şut çeken Sio'nun vuruşunda Marafona ikinci kez gole izin vermedi. Tekrar dönen topu ise Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
67. dakikada Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt topu çeldi.
77. dakikada Sio'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
81. dakikada Emircan'ın sağ kanattan ortasında Campos'un vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Welinton Silva, Onur Bulut, Kaan Kanak, Steven Caulker, Junior Fernandes (Djalma Campos dk. 67), Anastasios Bakasetas, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Emircan Altıntaş dk. 75), Musa Çağıran (Mustafa Pektemek dk. 80 ?), Papiss Cisse
Yedekler: Cenk Gönen, Eray Birniçan, Baiano, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Umut Güneş, Yacine Bammou
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio Ramos, Halil İbrahim Pehlivan (Ahmet Oğuz dk. 90+1 ?) Zargo Toure, Sefa Yılmaz (Giovanni Sio dk. 32), Stephane Sessegnon, Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan (Berat Özdemir dk. 65), Daniel Candeias, Bogdan Stancu
Yedekler: Ertaç Özbir, , Mattias Bjarsmyr, Ömer Alper Tatlısu, Rahmetullah Berişbek, , Mats Seuntjens, Nadir Çiftçi, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Stancu (dk. 77) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Candeias, Nordfeldt (Gençlerbirliği), Ceyhun Gülselam, Kaan Kanak, Welinton (Aytemiz Alanyaspor)