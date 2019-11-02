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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Alanyaspor atağında soldan hareketlenen N'Sakala'nın pasında topla buluşan Bakasetas, ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.


59. dakikada Efecan'ın sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada müsait pozisyondaki Cisse gelişini şut çekti ancak top auta çıktı.


65. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında Clichy'nin soldan arka direğe doğru yaptığı ortada topla buluşan Visca, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Marafona kornere çeldi.


69. dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanatta topla buluşan Robinho'nun arka direğe doğru yaptığı ortada Visca dar açıdan şutu az farkla auta çıktı.


77. dakikada Ani gelişen Başakşehir atağında sağdan ceza sahasına sokulan Visca, topu soluna çekip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.


79. dakikada gelişen Alanyaspor atağında N'Sakala'nın soldan ortasında Cisse altıpas çizgisinin hemen gerisinden kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.


89. dakikada N'Sakala'nın pasında sol kanattan son çizgiye inen Bammou'nun ortasında Salih kale önünde müsait durumda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.


90+1. dakikada ani gelişen Alanayaspor atağında Djalma'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cisse sert bir vuruş yaptı ancak top kalenin sağ tarafından auta gitti.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut (Djalma Campos dk. 63), Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Junior Fernandes (Yacine Bammou dk. 75) Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Ceyhun Gülselam (Salih Uçan dk. 84 ?) Efecan Karaca, Papiss Cisse


Yedekler: Haydar Yılmaz, Steven Caulker, Kaan Kanak, Hamza Özdemir, Baiano, Umut Güneş, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Erol Bulut


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Junior Caiçara, Martin Skrtel Alexandu Epureanu, Eljero Elia (Berkay Özcan dk. 60), Okechukwu Azubuike (Demba Ba dk. 88 ?) Edin Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Robinho dk. 17) Enzo Crivelli


Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Uğur Uçar, Aziz Eraytay, Carlos Ponck, Kerim Frei, Gökhan İnler, Fredrik Gulbrandsen


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı kartlar: N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor), Enzo Crivelli (Medipol Başakşehir)

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