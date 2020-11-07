Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Djaniny kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

21. dakikada gelişen Trabzonspor atağında savunma arkasına sızan Djaniny'nin ceza sahasının solundan çektiği sert şutu kaleci Marafona kornere çeldi.

29. dakikada Alanyaspor'da Salih'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

32. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu ardından ceza sahasında oluşan karambolün neticesinde top kaleci Uğurcan'da kaldı.

39. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Siopis, kendi yarı sahasından uzun kullandığı ara pasında top ceza sahası içindeki Bareiro'nun önünde kaldı. Bareiro'nun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, İlker Takpak

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Giorgos Tzavellas, Francois Moubandje, Manolis Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Anastasios Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Hasan Ayaroğlu, Berkan Kutlu, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Joao Pereira, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Djaniny,

Yedekler: Erce Kardeşler, Marlon Rodrigues, Gaston Campi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe

Teknik Sorumlu: İhsan Gündüz Derelioğlu

Sarı kart: Serkan Asan (Trabzonspor)