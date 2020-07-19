İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanattan Efecan'ın ortasına Emircan kafayı vurdu, ancak top auta çıktı.


9. dakikada sağ kanattan Zeki'nin ortasına ceza sahasında Recep sert vurdu ancak kaleci Marafona topu köşeden çıkarmayı başardı.


20. dakikada Berdich'in ortasına arka direkte Rodallega vurdu ancak top auta çıktı.


24. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Musa Çağıran'ın vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıktı.


30. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Efecan, topu Bakasetas'a aktardı. Bakasetas'ın gelişene vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Steven Caulker, Manolis Siopis, Emircan Altıntaş, Anastasios Bakasetas, Efecan Karaca, Musa Çağıran, Papiss Cisse


Yedekler: Cenk Gönen, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Lokman Gör, Welinton Silva, Baiano, Onur Bulut, Umut Güneş, Mustafa Pektemek, Junior Fernandes


Teknik Direktör: Erol Bulut


Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Zakarya Bergdich, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru, Hadi Sacko, Radoslaw Murawski, Isaac Sackey, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Hugo Rodallega


Yedekler: Ali Eren Yalçın, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Alihan Kalkan, Marc Kibong Mbamba, Özgür Çek, Olcay Şahan, Oscar Estupinan


Teknik Direktör: Kenan Atik

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.