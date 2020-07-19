Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.
Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanattan Efecan'ın ortasına Emircan kafayı vurdu, ancak top auta çıktı.
9. dakikada sağ kanattan Zeki'nin ortasına ceza sahasında Recep sert vurdu ancak kaleci Marafona topu köşeden çıkarmayı başardı.
20. dakikada Berdich'in ortasına arka direkte Rodallega vurdu ancak top auta çıktı.
24. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Musa Çağıran'ın vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıktı.
30. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Efecan, topu Bakasetas'a aktardı. Bakasetas'ın gelişene vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Steven Caulker, Manolis Siopis, Emircan Altıntaş, Anastasios Bakasetas, Efecan Karaca, Musa Çağıran, Papiss Cisse
Yedekler: Cenk Gönen, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Lokman Gör, Welinton Silva, Baiano, Onur Bulut, Umut Güneş, Mustafa Pektemek, Junior Fernandes
Teknik Direktör: Erol Bulut
Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Zakarya Bergdich, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru, Hadi Sacko, Radoslaw Murawski, Isaac Sackey, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Hugo Rodallega
Yedekler: Ali Eren Yalçın, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Alihan Kalkan, Marc Kibong Mbamba, Özgür Çek, Olcay Şahan, Oscar Estupinan
Teknik Direktör: Kenan Atik