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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


26. dakikada Alanyaspor'un kullandığı korner atışında Ghezzal'ın elle oynadığını VAR'da izleyerek belirleyen Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas takımını öne geçirdi. 1-0


33. dakikada Larin'in pasında savunmanın arkasına sarkan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Marafona gole izin vermedi.


36. dakikada Babacar'ın kafayla indirdiği pasta topu kapan Caulker sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu ancak az farkla yandan dışarı attı.


38. dakikada sol kanatta topla buluşan Aboubakar rakibini geçip ceza sahası içine girdi ve Larin'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda savunma topu kornere gönderdi.


43. dakikada Tzavellas'ın soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Tayfur kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan


Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Berkan, Siopis, Babacar, Davidson, Bakasetas, Bareiro


Yedekler: Ahmet Güney, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Mustafa Pektemek


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Atiba, Larin, Aboubakar


Yedekler: Ersin, N'Sakala, Vida, Serdar Saatçı, N'Koudou, Oğuzhan, Necip, Atakan Üner, Mensah, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Bakasetas (dk. 26 pen.) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Rosier (Beşiktaş)

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