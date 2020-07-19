Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33.
Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi takımının 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan Efecan vuruşunda top Berdich'e çarparak kornere çıktı. Kullanılan köşe atışını Denizlispor savunması uzaklaştırdı.
81. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Juanfran ortasında arka direkte Cisse istediği gibi vuramadı, top kaleci Hüseyin'de kaldı.
90+5. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Fernandes, ceza sahası içindeki Onur'a pasını aktardı. Bu oyuncu ise sağdan gelişine sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Steven Caulker, Manolis Siopis, Emircan Altıntaş (Junior Fernandes dk. 67), Anastasios Bakasetas, Efecan Karaca (Onur Bulut dk. 85 ?), Musa Çağıran (Mustafa Pektemek dk. 77), Papiss Cisse,
Yedekler: Cenk Gönen, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Lokman Gör, Welinton Silva, Baiano, Umut Güneş
Teknik Direktör: Erol Bulut
Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Zakarya Bergdich, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru, Hadi Sacko, Radoslaw Murawski, Isaac Sackey (Marc Kibong Mbamba dk. 65 ?), Ismail Aissati, Recep Niyaz (Özgür Çek dk. 85 ?), Hugo Rodallega (Oscar Estupinan dk. 75)
Yedekler: Ali Eren Yalçın, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Alihan Kalkan, Olcay Şahan
Teknik Direktör: Kenan Atik
Gol: Onur Bulut (dk. 90+5) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Steven Caulker (Alanyaspor), Oscar Estupinan (Denizlispor)