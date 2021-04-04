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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma Ankara ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Kadzior'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Fatih'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.


55. dakikada sağ kanattan Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Halil İbrahim topu, Lima'ya aktardı. Pozisyonun devamında kaleci Marafona izin vermedi.


80. dakikada ceza sahasına sokulan Tayfur'un sert şutu kaleci Nordfeldt'ta kaldı.


82. dakikada Gençlerbirliği'nin sağdan Candeias ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan


Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Francois Moubandje, Juanfran, Manolis Siopis (Efkan Bekiroğlu dk. 86 ?), Davidson, Damian Kadzior, Berkan Kutlu, Salih Uçan, Mustafa Pektemek


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Ahmet Gülay, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, El Mami Tetah


Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı


Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan (Diego Angelo dk. 77 ?), Arda Kızıldağ, Mattias Johansson, Daniel Candeias (Ömürcan Artan dk. 90+3 ?), Piris da Motta, Soner Dikmen, Murat Yıldırım (Lucas Mugni dk. 77), Sefa Yılmaz (Srdjan Spiridonovic dk. 77), Sandro Lima (Bogdan Stancu dk. 69)


Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Dominik Furman, Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Özcan Bizati


Goller: Mattias Johansson (dk. 8), Bogdan Stancu (dk. 82) (Gençlerbirliği), Berkan (dk. 38) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Arda, Sandro Lima (Gençlerbirliği), Manolis Siopis (Alanyaspor)

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