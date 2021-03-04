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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Berkan, kaleyi yokladı ancak top kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle kornere gitti.


54. dakikada sağdan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa yükselen Tzavellas'ın kafa vuruşu filelere gitti. 1-1


65. dakikada Alanyaspor'un Kadzior ile soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe sızan Moubandje topa yükseldi ancak Göztepeli Murat'a çarpan top kornere gitti.


77. dakikada Kadzior topu ceza alanı içine ortaladı. İçeride oluşan karambolde topu çevirmek isteyen Moubandje'den önce kaleci İrfan Can araya girerek müdahale etti.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan


Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Francois Moubandje, Giorgos Tzavellas, Manolis Siopis, Davidson (Efecan Karaca dk. 75), Damian Kadzior, Berkan Kutlu, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 82)


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Tayfur Bingöl


Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Alpaslan Öztürk, Murat Paluli, Atınç Nukan, Dzenan Burekovic, Fousseni Diabate (Marko Mihojevic dk. 90+1 ?), Cherif Ndiaye, Obinna Nwobodo (Cristian Titi dk. 90+6 ?), Halil Akbunar (Lamine Gassama dk. 90+6 ?), Soner Aydoğdu, Brown Ideye (Adis Jahovic dk. 46)


Yedekler: Balazs Megyeri, Kerim Alıcı, Peter Zulj, Anderson Esiti, Kubilay Sönmez, Stefano Napoleoni


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Fatih (dk. 44 k.k.) (Göztepe), Giorgos Tzavellas (dk. 54) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Brown Ideye, Adis Jahovic (Göztepe), Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)

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