Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada ceza yayı sağ tarafından Efecan'ın şutu farklı şekilde auta gitti.
11. dakikada gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Hasan Hüseyin'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut üstten az farkla dışarı çıktı.
30. dakikada sağ kanattan Hasan Hüseyin'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Lopez kafayla topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Özdamar VAR incelemesi sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
45+5. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ceza yayı üzerinden vuruşunu kaleci Lung çeldi. Seken topu Bareiro ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Bora Özkaya
Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Juanfran, Fatih Aksoy, Francois Moubandje, Giorgos Tzavellas, Efecan Karaca, Salih Uçan, Davidson, Anastasios Bakasetas, Adam Bareiro
Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Onur Bulut, Manolis Siopis, Efkan Bekiroğlu, Berkan Kutlu, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Mustafa Pektemek, Khouma Babacar
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Yaw Ackah, Yasir Subaşı, Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Antony Uzodimma, Joseph Attamah, Muğdat Çelik, Wilfried Kanga
Yedekler: Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Cristian Sapunaru, Zoran Kvrzic, Emre Demir, İlhan Depe, Aaron Lennon, İlhan Parlak, Ömer Uzun
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Gol: Bareiro (dk. 45+5) (Alanyaspor)