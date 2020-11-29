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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İ.H. Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Bakasetas, ceza yayı üzerinden sert şut çekti, top Eray'ın kucağında kaldı.


10. dakikada Efecan'ın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa Bakasetas altıpasın üzerinden vurdu top kaleci Eray'da kaldı.


24. dakikada rakip ceza sahası solunda yaptığı baskıyla topu alan Alanyasporlu Davidson, ceza yayı çizgisi üzerinde kaleyi görerek şut çekti ancak kaleci gole izin vermedi.


36. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası sağında Skubic, arka direğe çıkarmak istedi ancak son anda Caulker araya girerek kafayla topu kornere gönderdi.


37. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Babacar'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar


Alanyaspor: Marafona, Francois Moubandje, Giorgos Tzavellas, Steven Caulker, Juanfran, Salih Uçan, Manolis Siopis, Davidson, Anastasios Bakasetas, Efecan Karaca, Khouma Babacar


Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Ceyhun Gülselam, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş, Berkan Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek, Adam Bareiro


Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı


Konyaspor: Eray Birniçan, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Nejc Skubic, Guilherme Sitya, Sokol Cikalleshi, Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Alper Uludağ, Artem Kravets


Yedekler: Ozan Can Oruç, Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Paolo Hurtado, Farouk Miya, Ahmet Karademir, Oğuz Kağan Güçtekin, Musa Çağıran, Erdon Daci, Samuel Eduok


Teknik Sorumlu: İsmail Kartal


Gol: Khouma Babacar (dk. 37) (Alanyaspor)


Sarı Kartlar: Francois Moubandje (Alanyaspor), Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Alper Uludağ (Konyaspor)

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