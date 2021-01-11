Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Fatih topu ceza sahası dışındaki Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın uzaktan denediği sert şutta top kaleci Ramazan'dan geri döndü. Kaleciden dönen topa Bareiro'nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.
63. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışındaki Salih'in uzaktan sert vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.
78. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza saha yayında topla buluşan Babacar, sağ çaprazdan şut çekti ancak savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Tayfur Bingöl dk. 77), Steven Caulker, Fatih Aksoy, Francois Moubandje, Manolis Siopis (Berkan Kutlu dk. 46), Salih Uçan (Hasan Hüseyin Acar dk. 77), Efecan Karaca (Mustafa Pektemek dk. 67), Adam Bareiro, Anastasios Bakasetas, Khouma Babacar
Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Hasan Ayaroğlu, Ceyhun Gülselam,
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Florent Hadergjonaj, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Evren Eren Elmalı, Aytaç Kara, Loret Sadiku, Kevin Varga (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 32), Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic (Anıl Koç dk. 77), Isaac Thelin (Furkan Külekçi dk. 84 ?)
Yedekler: Erdem Canpolat, Ertuğrul Taşkıran, Doğucan Haspolat, Alan, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt, Oğuzhan Özcan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Armin Hodzic (dk. 22), Yusuf Erdoğan (dk. 33) (Kasımpaşa), Anastasios Bakasetas (dk. 39 pen.) (Alanyaspor)
Kırmızı kart: Oussama Haddadi (dk. 24) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Manolis Siopis (Alanyaspor), Ramazan Köse (Kasımpaşa)