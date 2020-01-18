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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18.haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Hasan Hüseyin'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Mario Situm'un şutu yandan auta çıktı.


16. dakikada Efecan'ın pasında topu alan Papiss Cisse'nin ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.


22. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mesanovic'in vuruşunda Marafona gole izin vermedi.


24. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta Caulker'in kafasından seken topa Djalma Campos'un kafa vuruşunu kaleci çeldi.


38. dakikada sağ kanattan Salih Uçan'ın ortasında Bakasetas'ın kafayla indirdiği topla buluşan Tzavellas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


45. dakikada Zoran Kvrzic, Salih Uçan'a yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleyip Kvrzivc'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih, Siopis, Efecan, Djalma Campos, Bakasetas, Papiss Cisse


Yedekler: Eray, Kaan, Onur, Emircan, Umut, Ceyhun Gülselam, Mustafa Pektemek, Bammou, Fernandes


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kayserispor: İsmail Çipe, Kvrzic, Rienstra, Mert Kula, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Enver Cenk, Mario Situm, Aksel, Muris Mesanovic


Yedekler: Hakan, Abdennour, Oğuzhan, Emirhan, Gustavo Campanharo, Emre Demir, Henrique, Ömer, Kravets


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Gol: Tzavellas (dk. 38) (Aytemiz Alanyspor)


Kırmızı kart: Kvrzic (dk. 47) (Kayserispor)


Sarı kart: Hasan Hüseyin (Kayserispor)

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