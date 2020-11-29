Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
60. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Eray'da kaldı.
67. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic'in ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye çektiği şut yandan auta gitti.
82. dakikada Davidson topu sol kanattaki Bareiro'ya aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Eray Birniçan gole izin vermedi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar
Alanyaspor: Marafona, Francois Moubandje (Ahmet Gülay dk. 50), Giorgos Tzavellas, Steven Caulker, Juanfran, Salih Uçan (Fatih Aksoy dk. 70), Manolis Siopis, Davidson (Ceyhun Gülselam dk. 84 ?), Anastasios Bakasetas, Efecan Karaca (Berkan Kutlu dk.70) Khouma Babacar (Adam Bareiro dk. 70)
Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Konyaspor: Eray Birniçan, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Nejc Skubic, Guilherme Sitya, Sokol Cikalleshi (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 55) Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic (Musa Çağıran dk. 46, Paolo Hurtado dk. 78) Alper Uludağ (Farouk Miya dk. 46) Artem Kravets (Samuel Eduok dk. 55)
Yedekler: Ozan Can Oruç, Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Paolo Hurtado, Ahmet Karademir, Erdon Daci
Teknik Sorumlu: İsmail Kartal
Goller: Khouma Babacar (dk. 37) (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Francois Moubandje, Anastasios Bakasetas, Fatih Aksoy (Alanyaspor), Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Deni Milosevic, Abdülkerim Bardakçı (Konyaspor)