Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21 haftasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor.
Süper Lig'in 21 haftasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara ekibinin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ani gelişen Ankaragücü atağında sağ kanattan Saba Lobhanidze'nin ortasıyla arka direkte topu kontrol eden Paintsil'in şutu ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada Davidson sol kanattan ceza sahasına ortasında topa ayak koyan Babacar'ın vuruşu kaleci Korcan'da kaldı.
28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Saba Lobhanidze'nin pasında arka direkte Paintsil topu ağlara yolladı. 0-2
38. dakikada Bakasetas'ın vuruşunda top Ankaragücü savunmasından döndü. Önüne düşen meşin yuvarlağı Salih Uçan, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 1-2
41. dakikada Efecan'ın ortasında arka direkte topa buluşan Salih Uçan tekrar içeriye döndürmek istedi ancak meşin yuvarlak kornere çıktı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş
Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Francois Moubandje, Juanfran, Steven Caulker, Salih Uçan, Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis, Efecan Karaca, Khouma Babacar, Davidson
Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Alpay Çelebi, Ahmet Gülay, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Damian Kadzior, Hasan Hüseyin Acar, Ceyhun Gülselam, Mustafa Pektemek, Adam Bareiro
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Zvonimir Sarlija, Ali Kaan Güneren, Tiago Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Cekici, Daniel Lukasik, Saba Lobjanidze, Joseph Paintsil, Aliou Badji,
Yedekler: Ricardo Friedrich, Atila Turan, Idriz Voca, Michal Pazdan, Şahverdi Çetin, Alper Potuk, Assane Diousse, Emre Güral, Embiya Ayyıldız, Torgeir Borven
Teknik Sorumlu: Necati Erkme
Goller: Joseph Paintsil (dk. 3 ve 28) (Ankaragücü), Salih Uçan (dk. 37) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: İbrahim Akdağ, Joseph Paintsil (Ankaragücü)