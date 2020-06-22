Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28.
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Caulker'ın hatalı pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Sörloth topla buluştu. Kaleye sokulan Sörloth'un yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Abdulkadir Ömür'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
9. dakikada Cisse'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere çeldi.
45+1. dakikada sol taraftan Nsakala'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+4. Dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Fernandes, Bakasetas, Cisse
Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Wellinton, Juanfran, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş, Mustafa Pektemek, Djalma Campos
Teknik Direktör: Erol Bulut
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdulkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, Sörloth
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, da Costa, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Bilal Başaçıkoğlu, Koray Kılınç
Teknik Direktör: Hüseyin Cimşir
Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 7) (Trabzonspor), Cisse (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Ekuban (Trabzonspor) Erol Bulut (TD), Salih (Aytemiz Alanyaspor)