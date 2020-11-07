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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada serbest vuruş kullanan Alanyaspor'da Bakasetas'ın sol kanattan açtığı ortaya ceza sahası içindeki Caulker kafayla karşılık vererek topu ağlarla buluşturdu. 1-0


59. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Parmak ceza sahası içine topu ortaladı. Altıpasın içinde Afobe ile ikili mücadeleye giren Caulker ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1


89. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Alanyaspor'da Bakasetas topu ceza alanı içine gönderdi. Yükselen Caulker kafayı vurdu ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, İlker Takpak


Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Giorgos Tzavellas, Francois Moubandje, Manolis Siopis, Salih Uçan (Berkan Kutlu dk. 64), Efecan Karaca (Efkan Bekiroğlu dk. 87 ?), Anastasios Bakasetas, Davidson (Fatih Aksoy dk. 80), Adam Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 80)


Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva (Majid Hosseini dk. 86 ?), Joao Pereira, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban (Safa Kınalı dk. 86 ?), Djaniny (Benik Afobe dk. 57)


Yedekler: Erce Kardeşler, Marlon Rodrigues, Gaston Campi, Lewis Baker, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme


Teknik Sorumlu: İhsan Gündüz Derelioğlu


Gol: Steven Caulker (dk. 50) (Alanyaspor), Steven Caulker (dk. 59 k.k.) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Serkan Asan, Vitor Hugo (Trabzonspor), Davidson, Berkan Kutlu (Alanyaspor)

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